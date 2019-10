Polizei Aachen

POL-AC: Ecstasy-Tablette bei Spiel gefunden

Alsdorf (ots)

Im Rahmen einer sogenannten Spiels, einer Challenge in einem sozialen Medium, genaue Bezeichnung "Alsdorfer Stones" bei denen mittels GPS-Koordinaten bemalte Steine in der Stadt gefunden werden sollen, hat es am vergangenen Freitag einen Vorfall gegeben.

Eine Passantin hat einen solchen Stein an der Luisenstraße / Allensteiner Straße ausfindig gemacht. Dabei entdeckte sie unter dem Stein ein Minigriptütchen. Darin, wie sich jetzt herausstellte, befand sich eine Ecstasytablette.

Sie brachte den Fund zur Polizei. Die analysierte die Tablette und leitete Ermittlungen gegen Unbekannt ein, denn Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. So können die Ermittler auch noch nichts zu einem möglichen Hintergrund sagen. Völlig offen deshalb, ob es sich um eine gezielte Drogenübergabe oder um einen dummen, gefährlichen Scherz handelt.

Allerdings richtet die Polizei den Appell an die Eltern, deren Kinder möglicherweise an einer solchen Form der Freizeitgestaltung teilnehmen, auf mögliche Gefahren hinzuweisen.

Bis auf den Fall vom vergangenen Freitag wurden hier keine weiteren Vorfälle bekannt. (pk)

