POL-AC: Raub auf Tankstelle in Eschweiler

Eschweiler (ots)

Am Samstagabend (05.10.2019) gegen 23 Uhr betrat eine männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle Dürener Straße 308 und forderte unter Vorhalt einer silberfarbenen Schusswaffe Geld und Zigaretten. Der Kassierer kam den Forderungen nach und packte das Diebesgut in eine Tasche. Danach floh der Täter zu Fuß in Richtung Weisweiler. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, schwarze Oberbekleidung und schwarze Handschuhe, Sturmhaube.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210. (fp)

