Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Person in Notlage

Lügde-Sabbenhausen (ots)

Donnerstag, 26.09.2019, 17:30 Uhr, Lange Straße. Die Löschgruppen Sabbenhausen und Elbrinxen wurden durch die Kreisleitstelle zu einer Türöffnung / Person in Notlage in die Lange Straße in den Ortsteil Sabbenhausen alarmiert. Nach der Erkundung des Objektes konnten sich die Einsatzkräfte mit speziellem Werkzeug Zugang über ein Fenster in die Wohnung verschaffen. Die vermutete Person in Notlage war aber nicht anzutreffen. Somit konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht nötig.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell