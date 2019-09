Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Zimmerbrand beschäftigt Feuerwehr Lügde

Lügde (ots)

Dienstag, 24.09.2019, 13:01 Uhr, An der Oelwiese. Der Löschzug Lügde und die Löschgruppe Elbrinxen wurden durch die Leitstelle zu einem Zimmerbrand in die Straße "An der Oelwiese" in Lügde alarmiert. Nachdem sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Einsatzstelle verschafften, musste mit speziellem Werkzeug eine Eingangstür geöffnet werden. In einer Wohnung eines Zweifamilienhauses kam es durch angebranntes Essen zu einer Rauchentwicklung und das Auslösen eines Heimrauchmelders. Die Einsatzkräfte verbrachten das angebrannte Essen ins freie und lüfteten die Wohnung. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr an der Einsatzstelle nicht nötig.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell