Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Bitburg

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, den 10. Januar, während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 7 Uhr und 15 Uhr in ein Wohnhaus in der Arlonerstraße ein. Sie hebelten die gartenseitige Terrassentür auf und entkamen mit geringer Beute nach Tatausführung unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Trier unter der Tel. 0651-9779-2290 in Verbindung zu setzen.

