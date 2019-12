Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nachmittags in Einfamilienhaus eingebrochen

Brakel (ots)

Unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 5. Dezember 2019, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an dem Weitlandsweg in Brakel ein. Der Zeitraum der Tat lässt sich eingrenzen zwischen 15 und 18 Uhr. Der oder die Einbrecher durchsuchten Schränke und Schubladen in mehreren Räumen und entwendeten Bargeld, einen Mantel und Schmuck, darunter zwei Eheringe. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

