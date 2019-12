Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnungseinbruch am Tag

34414 Warburg (ots)

Am helllichten Tage ist am Mittwoch, 05.12.2019, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Telemannstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen zwischen 12:00 Uhr und 15:10 Uhr in die Wohnung ein, durchsuchten sie nach Diebesgut und hierbei erbeuteten Bargeld. Wer zur Tatzeit im Bereich der Telemannstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat, wird gebeten sich an die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, wenden./he

