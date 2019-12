POL-HX: Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen - drei Verletzte

Kreispolizeibehörde Höxter

Am Mittwochmorgen, 04.12.2019, gegen 07:05 Uhr, hat sich an der Einmündung der Kreisstraße 25 auf die Bundesstraße 252 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei junge Frauen (18 und 19 Jahre alt) und ein Mann (54 Jahre alt) schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Warburger mit seinem Skoda die K 25 aus Richtung Germete kommend und wollte an der Einmündung zur B 252 in Richtung Warburg nach links abbiegen. Dort übersah er die bereits auf der B 252 befindliche, aus Richtung Peckelsheim kommende, 18-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo (wohnhaft in Borgentreich). Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer und eine 19-jährige Beifahrerin (wohnhaft in Warburg) im Polo wurden verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahnen wurden teilweise komplett gesperrt und der Verkehr musste abgeleitet werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Gegen 09:30 Uhr konnte die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben werden./he

