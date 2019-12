Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

34414 Warburg (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstag, 03.12.2019, gegen 16:00 Uhr, einen Audi A6, welcher auffällig langsam auf der Bundesstraße 7 fahren würde und Warnbarken einer Baustelle umgefahren hätte. Das Fahrzeug konnte kurz darauf in der Straße Oberer Hilgenstock von einer Polizeistreife angehalten werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrer, wohnhaft in Hofgeismar, offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben einer Anzeige auf Grund des Fahrens unter Alkoholeinfluss, wird der Mann sich auch auf Grund einer Verkehrsunfallflucht verantworten müssen./he

