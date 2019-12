Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bei Verkehrskontrollen aufgefallen

33014 Bad Driburg (ots)

Gleich drei Verkehrsteilnehmer sind am gestrigen Dienstag, 03.12.2019, bei Verkehrskontrollen der Polizei am Konrad-Adenauer-Ring aufgefallen. Gegen 15:15 Uhr wurde ein 37-jähriger Warburger kontrolliert, der mit seinem Ford den Konrad-Adenauer-Ring befuhr. Bei der Überprüfung des Fahrers ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein direkt abgeben musste dann gegen 15:20 Uhr ein 55-jähriger Opelfahrer aus Bad Driburg. Er hatte sich offensichtlich alkoholisiert ans Steuer gesetzt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls eine Blutprobe musste ein 22-jähriger Mann aus Brakel abgeben. Er wurde gegen 18:20 Uhr mit seinem Renault auf dem Konrad-Adenauer-Ring kontrolliert und zeigte hierbei drogentypische Ausfallerscheinungen, so dass auch ihm die Weiterfahrt untersagt werden musste. Gegen alle drei Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet./he

