Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Leichtverletzte nach Unfall

33034 Brakel (ots)

Am Montag, 02.12.2019, gegen 21:15 Uhr, hat sich auf der Kreisstraße 50, zwischen den Ortschaften Riesel und Istrup, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Männer und eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Da bei dem Fahrer des verunfallten Ford Focus, ein 51-jähriger Mann aus Villingen Schwenningen in Baden-Württemberg, der Verdacht bestand, dass er sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer mit seinem Ford die K50 aus Richtung Riesel kommend in Richtung Istrup. Hier geriet das Fahrzeug über die Fahrspur des Gegenverkehrs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen hatte, kam der Ford wieder auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer und seine Beifahrer, eine 20-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann, beide wohnhaft in Brakel, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand ein Totalschaden und er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Anschluss an die Bergung und Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Istrup gereinigt. Die K50 war insgesamt für ungefähr 1,5 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt./he

