Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

33014 Bad Driburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lehrer-Lippert-Straße bittet die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Samstag, 30.11.2019, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 01.12.2019, 20:30 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in das Haus ein. Anschließend wurde das gesamte Haus nach Diebesgut durchsucht und diverser Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro. /he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell