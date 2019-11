Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: BMW entwendet

34414 Warburg (ots)

Eine schwarze BMW 6er Limousine ist in der Berliner Straße von unbekannten Tätern entwendet worden. Das Fahrzeug stand abgeparkt in einer Grundstückseinfahrt vor einem Wohnhaus und wurde am Donnerstag, 28.11.2019, zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr, entwendet. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen HX-KU 33 angebracht. Hinweise zum Verbleib der Limousine und zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he

