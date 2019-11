Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Laufgitter am Weser-Skywalk entfernt - Zeugen gesucht

37688 Beverungen (ots)

Unbekannte Täter haben insgesamt vier Gitterroste vom oberen Podest des Weser-Skywalks bei Würgassen entfernt und hierdurch eine akute Unfall- bzw. Absturzgefahr für Besucher hervorgerufen. An weiteren Gittern wurden die Verschraubungen entfernt. Nach bisherigen Ermittlungsstand ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntag, 24.11.2019, 10:30 Uhr und Montag, 25.11.2019, 11:40 Uhr. Die Gitterroste konnten in der unmittelbaren Umgebung wieder aufgefunden werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat zur o.g. Tatzeit im Bereich des Weser-Skywalks verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat möglicher Weise die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Tel.05271-9620, entgegen./he

