Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Einbruch gesucht

34414 Warburg (ots)

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber nach einem Einbruch in der Straße Paderborner Tor um Unterstützung. In der Zeit von Mittwoch, 27.11.2019, 22:10 Uhr, bis Donnerstag, 28.11.2019, 02:35 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria eingebrochen. Von hieraus durchbrachen die Täter eine Wand zu einer anliegenden Bankfiliale. Möglicherweise wurden die Täter hier durch die Alarmanlage der Bank gestört und verließen die Örtlichkeit ohne Beute in unbekannte Richtung. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he

