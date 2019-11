Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Anrufer geben sich als Bankmitarbeiter aus

34414 Warburg (ots)

Drei Frauen aus Warburg (82 bis 86 Jahre alt) erhielten am Mittwochvormittag, 27.11.2019, Anrufe von angeblichen Mitarbeitern von Banken. Diese Anrufer versuchten die Frauen in Gespräche zu verwickeln um somit persönliche Daten, z.B. Kontonummern, zu erfahren. Die Frauen erkannten, dass es sich bei den Anrufern nicht um Angestellte von Banken handeln konnte und beendeten umgehend das Gespräch. Wenn auch Sie von angeblichen Bankmitarbeitern, Polizeibeamten, Staatsanwälten oder anderen Amtspersonen angerufen werden, beachten Sie bitte: Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse. Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertgegenstände. Lassen Sie sich nicht von dem Anrufer weitervermitteln, sondern beenden Sie sofort das Gespräch, wählen selber den Notruf 110 und schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. /he

