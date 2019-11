Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mutmaßliches Einbrecherduo auf frischer Tat festgenommen

Hannover (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zu heute (19.11.2019) einen 34-Jährigen sowie seine Komplizin (32 Jahre) im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in einen Kiosk an der Limmerstraße eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge (30 Jahre) wählte gegen 02:15 Uhr den Notruf, nachdem er beobachtet hatte, wie der 34-Jährige die Scheibe des Kiosks eingeschlagen hatte. Im weiteren Verlauf stieg er in das Geschäft ein und entnahm diverse Zigarettenpackungen aus der Auslage sowie Geld aus der Kasse. Zeitgleich stand seine Begleiterin vor dem Kiosk Schmiere. Die alarmierten Beamten konnten die Frau auf dem Gehweg und den 34-Jährigen noch in dem Kiosk vorläufig festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 45 Zigarettenpackungen in seinem Rucksack verstaut.

Nun ermittelt die Polizei gegen das Duo wegen Einbruchdiebstahls. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll der Haupttäter noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Seine Begleiterin konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe im Laufe des Vormittags wieder verlassen. /now, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell