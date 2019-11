Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht Eigentümer von Fahrradträger und E-Bikes

Hannover (ots)

Zwei E-Bikes, befestigt auf einem Fahrradträger, hat die Polizei Hannover am Samstag (19.10.2019) gegen 07:00 Uhr an der Bundesautobahn (BAB) 352, Richtungsfahrbahn Hamburg, aufgefunden. Bislang hat sich der Verlierer nicht gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer den silbernen Kupplungsträger in den Morgenstunden zwischen den Anschlussstellen Flughafen und Langenhagen-Kaltenweide verloren. Die Verbindung ist offenbar während der Fahrt abgerissen. In der Folge fielen der Träger und die beiden E-Bikes auf die Fahrbahn. Anschließend stellte der Verlierer offenbar den Träger mit den Rädern am Fahrbahnrand ab.

Bei den E-Bikes handelt es sich jeweils um Fahrzeuge der Marke Kettler. Beide sind schwarz und haben einen verschließbaren Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Die Lenker sind silberfarben.

Die Beamten haben den Fahrradträger und die beiden E-Bikes zur Eigentumssicherung auf die Dienststelle gebracht. In den vergangenen vier Wochen hat sich der Besitzer nicht gemeldet. Da sich an dem Fahrradträger kein Kennzeichen befand, hat die Polizei bislang keine Hinweise auf ihn.

Wer Hinweise auf den Besitzer geben kann oder selbst Eigentümer ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-8932 bei der Autobahnpolizei zu melden. /ahm, now

