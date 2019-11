Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn (BAB) 2

Hannover

Ein Unbekannter hat sich mit seinem dunklen Audi A4 am Freitag, 15.11.2019, gegen 18:30 Uhr, durch die Rettungsgasse gedrängelt und dabei einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 58-Jährige mit ihrem Ford Focus auf der BAB 2, von Hannover kommend, in Richtung Bad Nenndorf unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Garbsen und der Tank- und Rastanlage Garbsen hatte sich bereits ein Stau gebildet, sodass die 58-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der mittleren Spur stand. Zwischen der linken und der mittleren Spur wurde von den Verkehrsteilnehmern eine Rettungsgasse gebildet. Diese nutzte offenbar ein Fahrer eines dunklen Audi A4 mit Hupe sowie Lichthupe widerrechtlich. Die Focus-Fahrerin bemerkte das Fahrzeug und fuhr mit ihrem Auto nach rechts und stieß dort mit einem stehenden Sattelzug zusammen. An dem Sattelzug entstand kein Schaden, sodass der Lkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte. Am Focus entstand ein geringer Sachschaden.

Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt weiterhin widerrechtlich durch die Rettungsgasse fort und konnte in Richtung Bad Nenndorf entkommen.

Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-8932 aufzunehmen. /has, now

