POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Dorsten

Am Mittwoch, um 16:15 Uhr, kam eine 21-jährige Autofahrerin aus Dorsten auf der Wulfener Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts ab. Das Auto kam im Graben zum Stillstand, es musste geborgen werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Auslöser des Unfalls soll ein unbekannter Lkw-Fahrer gewesen sein. Die 21-Jährige gab an, dass sie dem Lkw habe ausweichen müssen. An dem Auto entstand 2.100 Euro Sachschaden.

Am Mittwoch, zwischen 03:00 Uhr und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, schwarzen Peugeot 206cc. Aus Auto stand an der Apostelstiege. Beschädigt wurde das Auto an der Stoßstange und am Kotflügel vorne rechts. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

