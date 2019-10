Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Am frühen Mittwochmorgen hebelten unbekannte Täter eine Automatik- Schiebetür einer Lebensmittelfiliale auf dem Dümmerweg auf und hebelten dann eine weitere Schiebetür auf, um in einen Tabakladen zu gelangen. Aus der Auslage entwendeten sie eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Dabei wurden diverse Glasfächer aus dem Regal gezogen und teilweise zerstört. Mit der Beute flüchteten die Täter.

Castrop-Rauxel

Nach aufhebeln einer Tür gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in eine Bäckereifiliale auf der Münsterstraße. Die Täter stahlen Wechselgeld aus der Kasse.

Vom Gelände eines Getränkemarkte an der Lange Straße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag zwei Bierfässer, drei Colakisten und eine Leergutkiste.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in der Kleingartenanlage an der Buersche Straße in mehrere Gartenlauben ein. aktuell liegen drei Anzeigen vor. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

