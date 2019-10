Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall mit drei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Scharnhölzstraße/Germaniastraße ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Eine 33-jährige Bottroperin fuhr von der Germaniastraße in den Kreuzungsbereich ein. Von rechts fuhr eine 60-jährige aus Bottrop in die Kreuzung. Es kam zur Kollision beider Autos. Das Auto der 33-Jährigen wurde anschließend gegen ein im Gegenverkehr wartendes Auto eines 39-Jährigen aus Sankt Augustin geschleudert. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand 13.000 Euro Sachschaden. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

