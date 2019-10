Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Ayl (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstagmittag, 15.10.2019, zwischen 15:30h und 17:00h in der Trierer Straße in Ayl in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Einbrecher scheiterte bei seinem Versuch an der Haustür.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg, 06581/9155-0, in Verbindung zu setzen.

