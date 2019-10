Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Mit einem Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro fand eine Fahrerin ihren geparkten, schwarzen Audi A3 am Dienstag nach einer Unfallflucht an der Thomasstraße. Sie hatte den Wagen morgens ohne Schaden dort abgestellt und um kurz nach 18.00 h den Unfallschaden entdeckt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Am Marktplatz Ickern ist in der Nacht zu Dienstag ein geparkter, schwarzer Mazda CX-7 bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Der Wagen hat einen Schaden von ungefähr 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Dorsten:

An einer Engstelle am Orthöver Weg hat ein schwarzer SUV im Gegenverkehr den Wagen einer 65-jährigen Dorstenerin touchiert. Die Frau war am Dienstag um 14.00 h bereits in der Engstelle im Haltestellenbereich unterwegs, als ein schwarzer Wagen vom Prozessionsweg in den Orthöver Weg abbog und aus der Gegenrichtung in die Engstelle fuhr. Das Auto der 65-Jährigen wurde beschädigt, der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Der Fahrer des schwarzen SUV hielt kurz an, fuhr dann aber weiter und flüchtete von der Unfallstelle. Der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein.

Recklinghausen:

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer, der am Dienstag zwischen 15.00 h und 16.30 h an der Straße "Am Stadion" einen Unfall verursacht hat. Ein geparkter, schwarzer Audi Q3 wurde dabei beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

