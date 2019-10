Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 06:15 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Rollerfahrer aus Bottrop auf der Hornstraße in Richtung Hegestraße. Zeitgleich wollte eine 26-jährige Autofahrerin aus Essen von der Hegestraße nach links in die Hornstraße abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Rollerfahrer stark ab. Trotzdem rutschte er in das Auto der 26-Jährigen. Er verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

