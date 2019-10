Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte heben mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab - Polizei sucht zwei tatverdächtige Frauen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Nach dem Diebstahl der Geldbörse hoben Täter mit einer darin befindlichen EC-Karte am 06. Juli 2019 in einer Volksbank-Filiale in der Innenstadt unberechtigt Bargeld ab. Dabei wurden zwei Tatverdächtige in der Bank videografiert. Fotos der tatverdächtigen Frauen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell