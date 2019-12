Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrer flüchtet vom Unfallort und macht sich anschließend nochmals strafbar

Beverungen (ots)

Ein Zeuge hatte am Freitag, 29.11.2019, gegen 11.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters an der Blankenauer Straße in Beverungen einen Verkehrsunfall beobachtet. Der Fahrer eines roten Opel war beim Ausparken gegen den braunen Opel eines 61-Jährigen aus Bad Karlshafen gestoßen. Der zunächst unbekannte Unfallverursacher sah sich den entstandenen Schaden an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge wartete auf den geschädigten Fahrzeughalter und teilte diesem das Kennzeichen des verursachenden Opel mit. An dem braunen Opel war ein Schaden von ca. 800 Euro entstanden. Als der Halter des geflüchteten Autos festgestellt werden sollte, wurde bekannt, dass dieser seinerseits von zu Hause aus die Polizei angerufen hatte. Es handelt sich um einen 69-Jährigen aus Höxter. Er hatte angegeben, dass er erst jetzt bemerkt habe, dass ein anderer Autofahrer auf dem Parkplatz in Beverungen gegen sein Auto gefahren und von der Unfallstelle geflüchtet sein. Eine andere Streife der Polizei hatte diesen Unfall bereits aufgenommen. Auf Grund der Angaben des Zeugen besteht der Verdacht, der Höxteraner den Verkehrsunfall verursacht und eine Verkehrsunfallflucht begangen hat. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Weitere Zeugen des Vorfalls sollten sich unter 05271 - 9620 beim Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter melden. /Te.

