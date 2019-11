Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Einbruch in Wohnhaus

Oberhausen-Rheinhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Mittwochabend gegen 19:10 Uhr zur Rückseite eines in der Kapellenstraße gelegenen Hauses in Oberhausen und öffneten dort gewaltsam die Kellertür. Anschließend durchsuchten und durchwühlten die Einbrecher im Gebäudeinneren das Obergeschoss. Ob außer Bargeld noch andere Gegenstände entwendet wurden ist bislang nicht bekannt. Der Diebstahls- und Sachschaden beziffert sich auf insgesamt einige hundert Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell