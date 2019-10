Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geldbörse entwendet

Vreden (ots)

Ein Taschendieb hat am Mittwoch das Portemonnaie eines Vredeners samt Geld und Papieren gestohlen. Der 88-Jährige hatte sich zur Tatzeit zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ottensteiner Straße in Vreden aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

