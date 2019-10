Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 18 Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Vreden erlitten. Ein 23-jähriger Vredener war gegen 15.50 Uhr mit seinem Pkw auf das Rad vor ihm aufgefahren, als die Vredenerin die Breslauer Straße aus der Königstraße kommend queren wollte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 350 Euro.

