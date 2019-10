Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 21 Jahre alte Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radler erlitten. Dazu war es am Mittwoch gegen 16.00 Uhr in Bocholt gekommen: Die Bocholterin war auf der Teutonenstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Frankenstraße stieß sie mit einem 30-jährigen Bocholter zusammen, der den Gehweg an der Frankenenstraße auf der in Fahrtrichtung linken Seite in Richtung Teutonenstraße befahren hatte.

