Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin leicht verletzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Rhede erlitten. Die 46-Jährige war gegen 08.00 Uhr auf dem Radweg an der Krechtinger Straße in Richtung Krechting unterwegs. Das übersah eine 41-jährige Autofahrerin aus Rhede, als sie von der Weberstraße auf die Krechtinger Straße abbiegen wollte. Sie erfasste die Rhedenserin, die auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

