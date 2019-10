Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kollision beim Abbiegen

Gronau (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der Steinfurter Straße in Gronau ereignet hat. Ein 61-Jähriger aus Kalkar wollte dort mit seinem Lkw nach links in die Auffahrt zur B54 in Richtung Münster abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Gronauers. Dieser erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

