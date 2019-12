Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radmuttern gelockert - Zeugen gesucht

33014 Bad Driburg (ots)

Bei einem in der Straße "Groppendiek" abgestellten LKW wurde am Dienstagmorgen, 03.12.2019, festgestellt, dass die Befestigungsschrauben eines Fahrzeugrades möglicherweise vorsätzlich gelockert wurden. Der LKW stand von Montag, 02.12.2019, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 03.12.2019, 09:15 Uhr, auf dem frei zugänglichen Firmengelände eines Textilbetriebes. Angaben von Zeugen und sonstigen Hinweisgebern nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell