POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Exhibitionist vor Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstag gegen 08.10 Uhr beobachtete eine Zeugin einen unbekannten Mann, der vor der Scheibe einer Bäckerei auf der Jahnstraße stand und die Frau in der Bäckerei offensichtlich beobachtete. Die Frau bemerkte dann, dass der Mann sei Geschlechtsteil entblößt hatte. Die Frau rief erschrocken eine Kollegin hinzu und wollte die Tür zum Geschäft abschließen. Da war der Unbekannte aber schon in Richtung Innenstadt weggegangen. Der Unbekannte ist etwa 20-30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Er hat einen hellen Teint und braune kurze Haare. Er trug eine grau-weiß-schwarze Daunenjacke, eine helle Jeanshose und Turnschuhe. Hinweise auf den Mann bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (40)

