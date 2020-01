Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen) Gaskartusche explodiert 28.01.2020

Radolfzell (ots)

Erst einen lauten Knall und anschließend ein Feuer im Garten seines Nachbarn bemerkte ein Mann in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 02.00 Uhr in Böhringen in der Straße "An der Bachbruck" und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Radolfzell konnte den Brand rasch löschen. Auslöser des Feuers war nach ersten Erkenntnissen eine kleine, ältere Gaskartusche, die ohne Fremdeinwirkung explodiert war.

