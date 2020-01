Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sachbeschädigungen an einem Rohbau im Friedrichspark - Polizei nimmt Hinweise entgegen

VS-Villingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Rohbau in der Luise-von-Preußen-Straße ist es im Laufe des vergangenen Wochenendes im Baugebiet Friedrichspark gekommen. Unbekannte beschädigten mutwillig mehrere Türen an dem im Rohbau befindlichen und noch für jedermann zugänglichen Gebäude beim Anwesen Nummer 13 und richteten so mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

