POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall auf Parkplatz in Wildeshausen verursacht +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 09. Oktober 2019, 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Westring zu einem Verkehrsunfall. Der geparkte Pkw eines 51-Jährigen aus Extertal wurde beim Einparken durch einen 53-Jährigen aus Cloppenburg beschädigt. Vermutlich sicherte der 53-Jährige nach dem Einparken seinen Pkw nicht gegen Wegrollen, so dass sich der Pkw im Anschluss verselbstständigte und gegen den geparkten Pkw aus Extertal stieß.

Der 53-Jährige entfernte sich zunächst von seinem Pkw, wurde dann aber im Eingangsbereich des Marktes angetroffen. Die Beamten stellten fest, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Gegen den Cloppenburger wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (1201087).

