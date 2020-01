Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit einer verletzten Pkw-Lenkerin (27.01.2020)

Spaichingen (ots)

Eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am heutigen Montagvormittag gegen 07.15 Uhr an der Einmündung der Sallancher Straße in die Angerstraße ereignete.

Die 50-jährige Lenkerin eines Suzukis befuhr die Sallancher Straße aus Richtung Marktplatz in Fahrtrichtung Friedhof und bog an der Einmündung nach links in die Angerstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 41-jährigen Lenkerin eines Volkswagens, die auf der Angerstraße aus Richtung Schura in Richtung der Stadtpfarrkirche fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß noch bedingt fahrbereit, weshalb die Unfallstelle ohne die Inanspruchnahme eines Abschleppdienstes geräumt werden konnte.

