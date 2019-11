Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der PI Wilhelmshaven vom 22.11.-24.11.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfälle

Am Freitag, den 22.11.2019, gegen 12.20 Uhr, kam es in Wilhelmshaven, Bremer Straße, Ecke Werftstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger Fahrer eines Nissan missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten 57-jährigen Fahrers eines VW Tiguan. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Freitag, den 22.11.2019,gegen 12.55 Uhr, beabsichtigte ein 57-jähriger Fahrer eines Audi Q7 von der Straße Postgang nach links auf die Grenzstraße einzubiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte, 69-Jährige Pkw-Fahrerin eines Daimler Benz A 180, welche von der Grenzstraße nach links in den Postgang abbog. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, welche daraufhin beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden.

