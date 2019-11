Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeldete Massenschlägerei stellt sich als nichtig da

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde eine kurz bevorstehende Massenschlägerei zwischen ca. 25 Personen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Wilhelmshaven gemeldet. Es wurden unmittelbar alle verfügbaren Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven zum Busbahnhof entsandt. Die Situation vor Ort stellte sich allerdings sehr schnell als nichtig da. Es war lediglich zwischen zwei Schülern (männlich, 13 und 16 Jahre) zu Streitigkeiten in Bezug auf eine Busfahrkarte gekommen, die in Handgreiflichkeiten endete. Es war der Uhrzeit geschuldet, dass nach Schulschluss der ZOB stark frequentiert gewesen sei und die Streitigkeiten schnell das Interesse der anderen Schüler geweckt hatte. Insgesamt war die Polizei Wilhelmshaven mit 7 Streifenwagen vor Ort. Aufgrund der wechselseitigen Körperverletzung wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Die beiden betroffenen Schüler wurden der Wohnanschrift zugeführt und den Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell