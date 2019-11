Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Fußgänger stößt mit Radfahrer zusammen und gibt seine Personalien nicht an - Schüler leisten Erste-Hilfe - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Freitagmorgen, den 22.11.2019, befuhr ein 70-jähriger Jeveraner gegen 07:30 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg in der Schützenhofstraße aus Rahrdum kommend in Richtung Jever.

Plötzlich überholte ein männlicher Fußgänger eine Gruppe von Fußgängern und nutzte dazu den Radweg. Der Pedelecfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Fußgänger zusammen, wodurch er verletzt wurde. Auf seine Nachfrage hin, gab der unbekannte Fußgänger dem 70-Jährigen keine Personalien an.

Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich mehrere Schüler auf dem Schulweg, die dem Pedelecfahrer erste Hilfe leisteten und einen Rettungswagen verständigten.

Diese und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

