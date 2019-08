Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Festnahme des Futterautomatenaufbrechers

Pforzheim (ots)

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrfach Futterautomaten im Wildpark Pforzheim sowie am Wildgehege Büchenbronn aufgebrochen wurden, konnte die Polizei am frühen Freitagmorgen einen Erfolg verbuchen und einen geständigen 20-Jährigen festnehmen.

Bereits seit mehreren Monaten wurden sowohl beim Wildpark Pforzheim als auch beim Wildgehege Büchenbronn immer wieder die Tierfutterautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. In der Nacht auf Freitag überwachten Beamte des Polizeipostens Pforzheim-Buckenberg daher den Zugangsverkehr zum Wildgehege. Kurz nach 02:30 Uhr wurden sie dabei auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Richtung des Wildgeheges fuhr.

Gemeinsam mit einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrollierten sie kurz darauf besagtes Fahrzeug direkt vor dem Tierfutterautomaten des Wildgeheges. Bereits beim Blick ins Fahrzeug war für die Polizisten entsprechendes Aufbruchswerkzeug ersichtlich. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich weitere Verdachtsmomente gegen den allein im Wagen sitzenden, 20 Jahre alten Fahrer. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. In seiner anschließenden Vernehmung auf dem Polizeirevier zeigte sich der 20-jährige Deutsch-Ägypter geständig und räumte mehrere Taten ein. Ob er noch für weitere Taten in Frage kommen könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 20 Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

