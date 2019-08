POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Vorfahrt missachtet - Zweiradfahrer und Sozius verletzt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zogen sich ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer und sein 16-jähriger Sozius bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Landesstraße 602 zu. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer fuhr gegen 19.20 Uhr in den Kreisverkehr Dettenheim / Hochstetten ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des im Kreisel fahrenden 18-Jährigen. Der Pkw erfasste mit dem Fahrzeugheck das Vorderrad des Leichtkraftrads und Fahrer und Sozius stürzten. Der 21-Jährige setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Leichtverletzten zu kümmern. Er konnte schnell ermittelt werden und gab an, nichts von dem Unfall bemerkt zu haben. Zur Versorgung der Verletzten war ein Rettungswagen vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

