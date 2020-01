Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Diebstahl einer Kaffeekasse (22.01.2020)

Trossingen (ots)

Hinweise erbittet die Polizei zum Diebstahl einer als Kaffeekasse dienenden Spardose in einem Spielwarengeschäft in der Hauptstraße. Der Diebstahl wurde am Nachmittag des letzten Mittwochs, 22.01.2020, gegen 15.00 Uhr, verübt. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte ein etwa 25 bis 30 Jahre alter, schwarz bekleideter Mann mit grauer Basecap die Abwesenheit einer Mitarbeiterin, um die Spardose in Form eines Fliegenpilzes aus Porzellan in dem Geschäft wegzunehmen und in einem Regal unterzustellen.

Nachdem dieser Tatverdächtige die Spardose in dem Regal versteckt hatte, erschien ein etwa gleichaltriger Mann, bekleidet mit einer weißen Basecap und einem roten Anorak, nahm die Spardose aus dem Regal, steckte sie ein und verließ zusammen mit seinem mutmaßlichen Mittäter das Spielwarengeschäft.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die beiden beschriebenen Tatverdächtigen oder den Verbleib der Spardose geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell