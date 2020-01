Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Bei einem Autohändler einen Zaun und mehrere Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 14 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, haben unbekannte Täter bei einem Autohändler in der Raiffeisenstraße, gegenüber der Einmündung Werner-von-Siemens-Straße einen Bauzaun und mehrere abgestellte Autos beschädigt. Zunächst entfernten die Täter ein Bauzaun-Element aus der Halterung und streiften anschließend mit dem Zaunelement an einem auf dem Verkaufshof des Autohändlers abgestellten Peugeot Cabriolet entlang. Zudem traten die Unbekannten gegen den Kotflügel des Peugeots. An einem Honda Jazz sowie an einem Renault Twingo wurden jeweils der rechte Außenspiegel abgerissen und an einem Smart gleich die gesamte Motorhaube. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell