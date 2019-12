Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 29.12.2019 gegen 01:10 Uhr kam es auf der Autobahn 8 in Höhe der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler in Fahrtrichtung Saarland zu einer Verkehrsunfallflucht. Es kollidierte vermutlich ein grüner 5er BMW mit der Leitplanke auf der rechten und linken Fahrbahnseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden an der Leitplanke.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

