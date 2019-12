Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erst eingekauft, dann Unfall gebaut

Dahn (ots)

Am Samstag, den 28.12.2019 gegen 14:00 Uhr, parkte die Geschädigte mit ihrem schwarzen Toyota Aygo auf dem Parkplatz des SBK-Supermarkt in Dahn. Als sie nach rund einer Stunde von ihrem Einkauf zurückkam, stellte sie einen Streifschaden an der Fahrerseite ihres Fahrzeugs fest. Zu dem Unfallverursacher gibt es bislang keine Hinweise. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der 49-jährigen Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

