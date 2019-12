Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl (Versuch)

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen 24.12.2019, 15:00 Uhr und 25.12.2019, 00:10 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter erfolglos in ein Wohnanwesen in der Landauer Straße einzudringen. Hierbei verschaffte sich der Täter zunächst Zugang zum Innenhof des Anwesens und beschädigte dann mit einem Hebelwerkzeug die Hauseingangstür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

