Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter wollte offenbar Handtasche entreißen.

Salzgitter, Lebenstedt, Reppnersche Straße, 08.12.2019, 05:45 Uhr. Beamte der Polizei wurden zu einem offensichtlich versuchten Raub in die Reppnersche Straße gerufen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 43-jährige Frau und ein unbekannter Täter in Streit gerieten. Hintergründe hierzu können derzeit nicht genannt werden. Im Verlaufe des Streites soll der Mann versucht haben, die Handtasche der Frau zu entreißen. Derzeit ermittelt die Polizei, ob es auch zu einer Verletzung der Frau gekommen war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Täter um einen "größeren" Mann handelt. Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter brachen in Wohnhäuser ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Moränenweg, 08.12.2019, 06:30-21:45 Uhr, Schadenshöhe 4.500 Euro.

Salzgitter, Lebenstedt, Moränenweg, 08.12.2019, 17:00-19:30 Uhr, Schadenshöhe 850 Euro.

Die Täter gelangten unter Gewalteinwirkung auf ein Fenster in die Häuser und durchsuchten im weiteren Tatverlauf zahlreiche Behältnisse und Räume.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Wertgegenstände.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Hinweis auf Schreie mit anschließender Absuche eines Waldbebietes mittels eines Polizeihubschraubers.

Waldgebiet Schneidlersberg/Fuchsberg, Salzgitter zwischen SZ-Bad und SZ-Beinum, 09.12.2019, 08:30 Uhr. Eine besorgte Hinweisgeberin alarmierte die Polizei, dass sie Schreie aus dem genannten Waldgebiet vernommen hatte. Da von der Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine Person in einer Notsituation befinden würde, wurde das Waldstück mit einem Polizeihubschrauber abgesucht. Eine entsprechende in Not befindliche Person konnte nicht aufgefunden werden.

Fußgänger wird von Pkw erfasst.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 08.12.2019, 18:40-19:10 Uhr. Ein 67-jähriger offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann wurde beim Überqueren der Straße leicht vom Pkw eines 51-jährigen Mannes erfasst und hierbei leicht verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden. Derzeit ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kam und ob der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

